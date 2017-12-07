Lens, Leipzig'de döktürdü

Geldiği günden beri performansı tartışılan Jeremain Lens, Leipzig karşısında adeta döktürdü... Sağ kanadı çok iyi kullanan ve takımına bir penaltı kazandıran Hollandalı oyuncu, gerçek kimliğini gösterdi. Hollandalı oyuncu, “Güzel bir galibiyet aldık. Performansım bundan sonrası için daha iyi olacak” dedi.

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