Lens - Paris FC rakamlar

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Lens, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Paris FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Lens 37 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Paris FC 57 puanda ve 9. sırada. Lens son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Paris FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 670. İddaa'da Lens kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Paris FC kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lens son haftadaki Paris FC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Paris FC ise Lens maçında 0-0 berabere kaldı.

Lens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Lens, kendi sahasında 23 gol attı, 21 gol yedi.

Paris FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Paris FC, 21 gol atarken 16 gol yedi.