Lens - Paris FC rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Lens ile Paris FC, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Lens 37 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Paris FC 57 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Lens, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Paris FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 670. İddaa'da Lens kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Paris FC kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lens son haftadaki Paris FC müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Paris FC, Lens karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Lens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Lens, kendi sahasında 23 gol attı, 21 gol yedi.

Paris FC, dış sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paris FC 21 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.