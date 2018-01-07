Kartal’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, BJK TV’ye yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Bayern Münih’in yıldızı Arjen Robben’e mesaj gönderdi. Vatandaşına seslenen Lens, “İstanbul, Beşiktaş’a gelmeye hazır ol. Stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter” dedi. Eşleşmenin ilk maçı 20 Şubat’ta Almanya’da, rövanş karşılaşması ise 14 Mart’ta İstanbul’da oynanacak.

jeremain lens

Arjen Robben

beşiktaş bayern münih