Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Ligin 31. haftasına 62 puan ve averajla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında zaman zaman önemli fırsatlar yakalamasına rağmen istediği sonucu alamadı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, Dusko Tosic'in kırmızı kartla takımını eksik bıraktığı ikinci yarıda kalesinde bir gol daha gördü ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligde 5. yenilgisini aldı ve Medipol Başakşehir (65 puan) ile Fenerbahçe'nin (63 puan) arkasında 4. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı ekip, puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray'ın da 4 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Ryan Babel maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Lens, "Çok önemli bir maçtı. Kazanan taraf çok büyük bir adım atacaktı. Ama ne yazık ki kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu akşam kaybettik ve durum artık bizim elimizde değil." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel ise maç sonrasında şunları söyledi:

“Çok önemli bir maçtı. Kazanan önemli bir adım atacaktı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önümüzde üç maç var ve artık hiçbir şey bizim elimizde değil.”