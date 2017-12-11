Brezilyalı teknik adam Leonardo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'dan ayrılık sürecine açıklık getirmek istediğini belirterek, "Nasri, Menez ve Vainqueur hakkında hiçbir şey söylemedim. Görevden ayrıldıktan sonra Türk medyasına hiç konuşmadım. Antalyaspor'dan ayrıldım çünkü başkan görevi bırakıyordu. Nitekim bu ayrılık bugün gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Leonardo'nun görev yaptığı yaklaşık 2,5 aylık süre boyunca Süper Lig'de 2 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

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