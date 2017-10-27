Leonardo: "Bursaspor maçı Anadolu derbisi"

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pazar günü Bursaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo Aroujo, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Leonardo, "Sürekli kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Karşımızda iyi organize olan bir takım olacak. Deplasmanda taraftar bazında baktığımız zaman Bursaspor güçlü bir camia. Geçmişte Antalyaspor Bursaspor maçları sürekli rekabet halindeki iki takım olarak göze çarpıyor. Anadolu derbisi olarak göze çarpıyor. Bizim için önemli bir maç. Arka arkaya kazanabilme ihtimalimiz olduğu bir maç. Bunu başarabilirsek galibiyet serimizi yukarılara doğru artmasına ve takım oyunun gelişmesine vesile olacaktır" dedi.



''BURSASPOR MAÇI ZOR OLACAK''

Önlerinde zorlu bir maç olacağını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü, "Bursaspor son maçlardaki sistemlerini değiştirdi. Son maçlarda galibiyet aldılar ve son maçında berabere kaldılar. Bu maça hazırlanıyorlar. Hocalarını çok iyi tanıyorum. Aynı takımda yıllarca oynadık. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Farklı bir sisteme karşı oynayacağız. Bursaspor kendisini sürekli geliştiren bir takım ve zor bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

''TAKIM İÇİN SON İKİ MAÇ MORAL OLDU''

Oyuncularının antrenmanlarda çok iyi çalıştığını söyleyen Leonardo, motivasyonlarının çok iyi olduğunu dile getirdi. Leonardo, "Çok iyi hazırlanmalısınız ve hazırlanırsanız bu da skora yansıyor. Son iki maçımızda iyi sonuçlar aldık. Son lig maçını evimizde kazandık. Kupada da galip geldik. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Bu da takım için iyi bir moral. Sizi ikna edebilirim ki takımın pozisyonu daha yukarılarda olmalı. İleride de bu olacak" diye konuştu.



''İYİ YOLDAYIZ SÜREKLİ GELİŞİYORUZ''

Antalyaspor'a göreve geldiği dönemde motivasyon sorunu olduğunu dile getiren Leonardo, "Baktığınızda ben Antalyaspor'a geldiğimden bu yan bazı maçlar oynadık. Adapte olma konusunda bazı sıkıntılar vardı. Sürekli geliştirdiğimiz takım içindeki oyun mantalitemizi yukarıya taşıdık. Son 4 maç bunu gösterdi. Defans ile ofans arasındaki dengeden bahsetmiştim. Sürekli gelişim halindeyiz. Takımın başında çıktığım ilk maçta ilk dakikalarda bireysel hatalar ve akabinde gelen goller vardı. Son maçlarda iyi duruma geldik. Önemli olan oyuncularımın göstereceği mantalite, takımın göstereceği uyum önemli. Sakat arkadaşlarımız var. Bunlar bahane olamaz ama takımın mantalitesi önemli. İyi yoldayız ve sürekli gelişiyoruz. Oyun felsefemizi daha ileriye götürüyoruz. İnanmak gerek ve biz de inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya şehrinin ve Antalyaspor camiasının bileşenlerinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcısı, "Bizim inandığımız kadar onlar da inanmalı. Camia inanmalı, taraftarlar inanmalı, basın mensupları inanmalı yeni yapılanma sürecine. Hep birlikte camia olarak inanmaya ihtiyacımız var. Bu inanma güven gelirse takıma üzerinde çalıştığımız, devam ettirdiğimiz projemiz takım üzerindeki felsefemiz çok daha iyi noktalara gelecek" açıklamasında bulundu.



Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Villiam uzun süredir beraber olamadı bizimle. Takıma yeni adapte olmaya başladı. Yekta'nın bir ay süren sakatlığı var. Zeki ameliyat olması gerekecek. Geri dönmesi için belli bir zaman gerekecek. Nasri ve Djouroru sakat. Takım içindeki o pozisyonlara gerekli oyuncuları bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef bazı oyunculardan noksan bir şekilde Bursa'ya gideceğiz. Büyük bir oyuncu grubum var. Hazır olan oyuncular eksiklerin eksiklerini kapatacak."

Leonardo Araujo

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