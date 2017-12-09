Sabah sergi alanına giriyoruz. İçeride hummalı bir çalışma. 4 gün önce İstanbul’a gelen ekip sakin görünüyor. Arka fonda Chopin çalıyor, onlar eserleri monte etmeye başlıyor. Müzik Metallica’ya dönünce hızlanıyorlar. Hızlanmanın sebebi belli: Rönesans dönemi İtalyan mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomiyle ilgilenen ismi, satırlara sığmayacak pek çok niteliğin sahibi Leonardo da Vinci, İstanbul’da keşfedilme fırsatı yakalayacak. Tüm saydıklarımın yanında mekaniğe ilgisiyse ayrı... Tarihin önemli sayfaları arasında yer alan pek çok çizimi bir yana, Da Vinci’nin pek bilinmeyen yaklaşık 6 bin icat ve tablo eskizi var. Dâhi, sağlığında bunların ancak çok az bir kısmını hayata geçirebilmiş. İşte şimdi bu orijinal eskizlerden yola çıkarak yapılan 100 replikayla beraber el yazması, tablo ve çizimlerin replikalarının dahil olduğu 200’e yakın eseri inceleme fırsatı yakalıyoruz. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

‘Leonardo da Vinci Expo: Dâhi İstanbul’da’ sergisi, ayın 14’ünden itibaren haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında UNIQ İstanbul’daki UNIQ Müze’de ziyaret edilebilecek.

Orijinal eskizlere göre yapılan çalışmaların bazıları gerçek boyutunda, bazıları ise 60 cm ile 5 metre arasında değişiyor.

SEÇKİN 100 REPLİKA

Serginin mimarı ise JeanChristophe Hubert... Belçika Koleksiyonlar ve Miraslar Derneği Sanat Direktörü, yeniçağ tarihi uzmanı, Liège Üniversitesi sanat tarihçisi Hubert, 2006’da Leonardo da Vinci’yle ilgili uzun süreli ve gezici bir sergi yapmak istediğine karar vermiş. Bu sebeple Vincent Damseaux ile bir araya gelerek proje oluşturmuşlar. Belçika ve Lüksemburg’dan marangoz, ressam, tarihçi ve grafikçilerden oluşan 22 kişilik bir ekiple yola çıkmışlar. Damseaux “6 bin el yazmasının içinden 400’ünü seçtik. Sonra 100’e indirdik” diyor.

Fikir Belçika’dan çıktığı için sergi kendine ilk orada yer bulmuş. İkinci durağıysa İstanbul... Ancak dünyada önümüzdeki 10 yılda daha pek çok yer gezecek.

Sergi küratörü Hubert, Da Vinci’nin sadece bir mucit olmadığını, eşyaları anlayıp onları geliştirmeye çalıştığını anlatıyor: “Da Vinci ile ilgili son sergi 70’lerden kalmaydı. Hiç yeni bir şey yoktu. Dünyadaki çeşitli üniversitelerde devam eden araştırmalara baktık. Bu çalışmalar eşliğinde Da Vinci’nin daha önce neler yaptığını bulduk.”

Serginin Da Vinci’nin eserleriyle ilgili bu alandaki en büyük koleksiyon olduğunu belirten küratör, sanatçıyla aynı dönemde yaşamış Albrecht Dürer, Michalengelo ve Raphael’in orijinal işlerinin de sergileneceğini söylüyor.

Leonardo da Vinci’nin Haliç Köprüsü tasarımının küçük bir replikası ve 5 metrelik hali sergide görülebilecek.

İSTANBUL’A DA VİNCİ’DEN KÖPRÜ

Serginin en önemli parçalarından biriyse Da Vinci’nin Haliç Köprüsü replikası. 1502’de Sultan 2. Bayezid bir köprü hayal eder. O zamanlar Sultan 2. Bayezid, Leonardo’dan Galata Köprüsü’nün bugünkü yerine köprü yapımı için bilgi ister. Başta finansal sebepler yüzünden proje sonuçlanamaz. Ancak Da Vinci’nin o zamanlar hayata geçmeyen 5 metre boyundaki köprüsü şimdi UNIQ Müze’de...

Çocukların ilgisini çekebilecek sergide 3 boyutlu sanal gerçeklik de unutulmamış. Ayrıca meraklıları Da Vinci’nin Flying Machine’ini deneyimleyebilecek. Gözlüklerle Haliç Köprüsü’nden 15’inci yüzyıl İstanbul’una uçmak ilginç bir deneyim olabilir.