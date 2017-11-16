Leonardo da Vinci'nin 'Dünyanın kurtarıcısı' tablosu 450 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolara satılarak rekor kırdı.
500 yıllık eser, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede satıldı.
450,3 milyon dolarlık satış tutarı, bugüne kadar bir açık artırmada bir sanat eseri için ödenen en yüksek tutar.
Dünyanın en büyük müzayede firmalarından birisi olan Christie's tarafından düzenlenen açık artırmanın sonlanmasıyla birlikte, müzayede salonundakiler satışı alkışlamaya başladı.
1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.
Da Vinci'nin, özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.
Açık artırmada verilen son teklif fiyatı 400 milyon dolar oldu. Müzayede ücretleriyle birlikte tablonun satış fiyatı 450,3 milyon dolar olarak belirlendi.
Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı. Telefonlar üzerinden yürüyen teklif açık artırma süreci neredeyse 20 dakika sürdü.
Tabloda İsa Peygamber bir eli havada, diğer elinde ise cam bir küre tutarken tasvir ediliyor.
Tablo 1958'de Londra'da düzenlenen bir açık artırmada 60 dolara satılmıştı. O yıllarda tablonun Leonardo da Vinci'ye değil, ünlü ressamın eserlerinden esinlenen birisine ait olduğu sanılıyordu.
BBC sanat muhabiri Vincent Dowd, bugün dahi 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunun da Vinci'ye ait olmadığını düşünen kesimler olduğunu söylüyor.
Ancak müzayede şirketi Christie's eserin orijinal bir da Vinci tablosu olduğunu ifade ediyor ve tabloyu "21. Yüzyılın en büyük yeniden keşfi" olarak tanımlıyor.
Tablo 2005 yılında yeniden ortaya çıkmış ve 'Kayıp Leonardo' lakabı takılmıştı.
Dört yıl önce tablo açık artırma olmaksızın özel bir satışta bir Rus koleksiyoncu tarafından 127,5 milyon dolara alınmıştı.
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