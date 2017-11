Leonardo: "Eksik olan tek şey goldü"

Maçın ardından konuşan Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo Araujo, "Yediğimiz bir gol var ve ikinci yarıya da iyi başladık. İyi organize olduk ve oyunu kontrol altına almaya çalıştık. Gol de atabilirdik, goller de bulabilirdik. Eksik olan tek şey goldü. Futbol adına her şeyi yaptık ama olmadı. Ben takımımı tebrik etmek istiyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Ortaya koyulan iyi bir mücadele var" dedi.



"FUTBOL ADINA HER ŞEYİ YAPTIK AMA OLMADI"

Takımını tebrik ettiğini söyleyen Leonardo Araujo, "Ortaya koyulan bir oyun var. İyi bir futbol var. Beklediğimiz gibi oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynadık. Defansta organize ve ileride üretken olmayı denedik. Açıkçası ilk yarıya baktığımızda pozisyon dahi vermedik. Golü yediğimiz dakikaya kadar bazı gol pozisyonları da yakaladık. Eğer bunları değerlendirebilseydik, soyunma odasına biz önde gidebilirdik. Yediğimiz bir gol var ve ikinci yarıya da iyi başladık. İyi organize olduk ve oyunu kontrol altına almaya çalıştık. Gol de atabilirdik, gollerde bulabilirdik. Eksik olan tek şey goldü. Futbol adına her şeyi yaptık ama olmadı. Ben takımımı tebrik etmek istiyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Ortaya koyulan iyi bir mücadele var" dedi.



"KÜÇÜK HATALAR MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR"

Maçta hakem tarafından yapılan küçük hataların maçın kaderini değiştirebildiğini ifade eden Leonardo, "Açıkçası kişisel olarak hakemlerle ilgili konuşmayan birisiyim. Başkanımız daha iyi görmüş olabilir, ben saha içerisinde net görmemiş olabilirim. Bazı küçük detaylar, maçın kaderini etkileyebiliyor" diye konuştu.



"ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALMAMIZ İÇİN PUAN YA DA PUANLARA İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

Bu şekilde maçları oynamanın kolay olmadığını dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Gerçekten kolay değil. İçinde bulunduğumuz konumdan çıkabilmek için bizim için fırsattı. Kaybettiğimiz maçlara baktığınız zaman iyi oynadığımız maçlar oldu. Bazı maçlar var ki, Göztepe, Bursaspor maçlarında kırmızı kartlar, eksik kalmamız nedeniyle, Sivasspor bu maçlarda bazı eksikliklerden dolayı mağlup olduk. Bugün Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçta da bazı eksiklikler vardı. Ortaya koyulan bir futbol var ve futbol anlamında kendimizi geliştiriyoruz. Bugün şayet kazansaydık kimse için sürpriz olmazdı. Çünkü biz gerçekten saha içerisinde kendimizi geliştiriyoruz. İhtiyacımız olan tek şey galibiyet. Nasıl olur, iyi olur kötü olur bilemem ama bir şekilde galip gelmemiz gerekiyor. Sezon arasına kadar puanlar puanlar toplamamız gerekiyor. Bu çalışmalarımızın karşılığını almamız için puan ya da puanlara ihtiyaçlarımız var. Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız."

