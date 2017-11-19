Naim Süleymanoğlu'nun en büyük Leonidis böyle veda etti

50 Yaşında hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Süleymanoğlu'nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Eskiden Süleymanoğlu'un en önemli rakibi olan Leonidis Fatih Camii'nde Süleymanoğlu'nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek veda etti. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.
Öte yandan Milliyet'e konuşan Leonidis, şunları söyledi:
"GEÇTİĞİMİZ YÜZYILIN EN BÜYÜK ATLETİYDİ"
"Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu’na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atleizm ailesi için çok üzücü birgün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü."
"O BENİ DAHA İYİ BİR ATLET YAPTI"
"Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti."
"SON GÖRÜŞMEMİZDE ONA TAVSİYELERDE BULUNDUM"
"Onunla son görüşmem 2012’de Antalya’da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut’la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim’in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim’le ilgili son konuşmamdı."
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