HT Magazin'de yer alan habere göre, Seda Sayan, alaturka, pop, türkü ve arabesk parçalardan oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilerini mest etti.



Sahnede Nur Yerlitaş’ın tasarladığı iki farklı kostüm giyen sanatçı, leopar desenli kıyafeti ve fit haliyle göz kamaştırdı.

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