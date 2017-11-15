Lerzan Mutlu dava açtığı Bülent Ersoy ile uzlaşmak istemedi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy hastane çıkışı yaptığı basın açıklamasında Lerzan Mutlu için "Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım" ifadelerini kullanmıştı.

Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık Ersoy hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Günaydın'ın haberine göre; Mahkeme tarafları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi ancak Mutlu uzlaşma teklif formunu bile imzalamadı. Ersoy ise Mutlu'nun uzlaşmaması nedeniyle teklifi cevapsız bıraktı. Mahkemeye, görüşmelere geçilemediği bildirildi.

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