Ünlü isimlerle girdiği polemiklerle magazin basınında kendisine yer bulan 41 yaşındaki Lerzan Mutlu, Posta'dan Suna Akyıldız'a verdiği röportajda iddialı sözler kullanarak sessizliğini bozdu.



İşte Lerzan Mutlu‘nun verdiği röportajın bir kısmı;

"İSTESEM TÜRKİYE’Yİ SALLARIM"

Lerzan Mutlu, “İlişkilerimi göz önünde yaşamaktan utanırım. Sanki herkes bize bakıyormuş gibi gelir. ‘Canım, aşkım’ gibi kelimeler bana her zaman yapay gelmiştir. Canım istese, içime sinse her gün bomba gibi yeni bir aşkla Türkiye’yi sallarım. Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim. Beğenenim, isteyenim o kadar çok ki” dedi.