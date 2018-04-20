Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, oyuncu Ceren Hindistan, sunuculuğunu yaptığı ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda kendisi hakkında eleştiride bulunan Lerzan Mutlu’ya sosyal medyadan ağır sözler söylemişti.



Mutlu bunun üzerine Hindistan’a 2 yıldan 4 aya kadar hapis talebiyle hakaret davası açmıştı.

Önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya iki taraf da katılmadı. Mahkeme, taraf avukatlarına müvekkillerini bir sonraki duruşmaya hazırlamaları için ihtarda bulunarak duruşmayı erteledi.