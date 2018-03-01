Bülent Ersoy ile Lerzan Mutlu arasındaki polemikte ikinci perde!



HT Magazin'de yer alan habere göre, Mutlu, iki yıldır mahkemelik olduğu ve geçtiğimiz günlerde kendisi için “Böyle insanlar benim muhatabım bile olamaz. Çünkü ben sesimle döver bilgimle gömerim” diyen Diva’nın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi:



“Bana bak Bülent Ersoy, kendine gel! Seni saygımla dövüp haddimle gömmek isterdim ama sana saygı duymuyorum. Unutma, maç 90 dakika.”

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