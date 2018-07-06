500 kilometre uzunluğundaki kum plajı, masalsı kaleleri, muhteşem katedralleri, taze gıda pazarları, operaları ve müzelerine kadar Riga unutulmaz bir gezi için her şeye sahiptir. Bu ilham verici şehirden gezilecek bazı yerleri sizler için derledik... İşte Riga seyahatinde işinizi kolaylaştıracak Riga gezi rehberi...

RİGA GEZİLECEK YERLER

ÖZGÜRLÜK ANITI

Letonya'nın bağımsızlık savaşında ölen askerleri onurlandırmak için, heykeltraş Karlis Zale’nin "Yıldız gibi parla" projesinin bir parçası olarak 1935 yılında açıldı. Özgürlük Anıtı bağımsızlık fikrini sembolize ediyor. 42.7 metre yüksekliğindeki anıt, Letonya tarihini ve kültürünü betimleyen dört farklı seviyedeki 13 heykel grubuna ayrılmış 56 heykelden oluşuyor. Anıtın dibinde "Anavatan için Özgürlük" sloganı yazılıdır. Anıtın en üstünde yer alan dokuz metrelik özgürlük sembolü, Letonya'nın üç tarihi şehrini ve ulusal birliği simgeleyen, başının üstünde üç yıldız tutan genç bir kadındır. Bugün, iki kişilik onur bekçileri, Letonya'nın egemenliğini simgeleyen anıtın dibinde duruyor.

İŞGAL MÜZESİ

Letonya'nın Nazi ve Sovyet işgaline adanan bu müze, şimdi, Raina Bulvarı üzerindeki eski ABD büyükelçiliğinde bulunuyor. Müzede, Letonya halkına karşı işlenen zulümleri ve uluslarının egemenliklerini sistematik olarak yok eden savaşı anlatan çeşitli sergiler yer alıyor. Sibirya'daki çalışma kamplarının dayanılmaz yaşam koşullarını ve Letonyalıların bu donmuş topraklarda sağ kalmak için ruhlarını nasıl sıcak tuttuklarına tanıklık edebilirsiniz. Müzede, müzenin temasını destekleyen ve tasvir eden kitap, film, kartpostal ve hediyelik eşya satın alınabileceği bir mağaza var.

DOME KATEDRALİ

Hemen hemen Riga kadar eski olan Dome Katedrali, şehrin manevi kalbidir. Riga’nın 1211’deki ilk Piskopos Albert’i tarafından başlatılan inşaat, o günden beri Gotik, Romanesk, Barok ve hatta Art Nouveau unsurlarıyla uyumlu bir bütün halinde devam eden bir çalışma olmuştur. Letonya ve Baltık ülkelerinin en büyük Ortaçağ kilisesi olarak kabul ediliyor.

İç mekanlar birçok sanat eserine sahiptir ve bitişikteki Cloister Garden'da, Riga'nın tarihine ait ilgi çekici eserler sergilenmektedir. Günümüzde Dome Katedrali, Riga'nın zengin kültür hayatına hizmet etmektedir. Burada popüler sanatçılar çeşitli konserler vermektedir.

RİGA MOTOR MÜZESİ

Baltık ülkelerinin en büyük en çeşitli antika motorlu araç koleksiyonunun bulunduğu müzedir. Riga Motor Müzesi 1989 yılında kuruldu. Müzede 100'den fazla eşsiz antika araç sergilenmekte. Müze sergisi, benzersiz otomobiller, ünlü kişiler ve dünyanın otomotiv tarihini şekillendirmeye yardımcı olan önemli dönüm noktaları hakkında büyüleyici hikayeler anlatıyor. Gorky, Stalin, Kruşçev ve Brezhnev gibi ünlü Rus şahsiyetlere ait araçlar görülmeye değer. Riga Motor Müzesi, Letonya'da görülmesi gereken en önemli yerlerden biridir.

RİGA MERKEZ PAZARI

Eski Riga ile birlikte 1998 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Riga Merkez Pazarı (Riga Central Market) 1930'da açıldı. Riga Merkez Pazarı, sadece Avrupa'nın en büyük, en iyi ve en gelişmiş pazarı olarak kabul edilmiştir. Pazar, Riga'nın kalbinde, Riga Uluslararası Otobüs Terminali ve Merkez Tren İstasyonu'nun yanında Daugava Nehri'nin kıyısında Eski Kent'e birkaç yüz metre mesafede yer almaktadır. Günde 80.000-100.000 kişi buradan alışveriş yapıyor. Geçmişte askeri zeplin hangarları olarak kullanılmış, daha sonra pazar yerlerine dönüştürülmüştür.

RİGA KALESİ

Riga Eski Şehri'nde Daugava Nehri'nin kıyısında bulunan üçüncü Riga Emir Kalesi veya Riga Kalesi, Letonya'nın en büyük ortaçağ kalelerinden biridir ve uzun ve heyecan verici bir tarihe sahiptir. Zamanın yeni sanatsal ve mimari özellikleri de eklenerek defalarca yeniden inşa edilen kalede, Erken Barok tarzında inşa edilmiş körfez kulesi ve birkaç oda Art Deco tarzı iç mekanlara sahiptir. Yüzyıllar boyunca, daha büyük veya daha küçük bir bölgenin güç merkezi olarak hizmet etmiş Riga Kalesi bugün Letonya Cumhurbaşkanı'nın resmi konutudur.

LAIMA SAATİ

1924'te Riga'da insanların işe geç kalmamalarını teşvik etmenin nazik bir yolu olarak inşa edilen bu saat, popüler bir çikolata üreticisi Laima'nın markasını taşıyan popüler bir buluşma yeridir. Ünlü saat 2017'nin sonunda yenilendi.

İSVEÇ KAPISI

Ortaçağda Riga çevresii dolanan, hem sur duvarı hem de ticaret amaçlı önemli bir sınır olarak hizmet veren Eski Kent surlarının bir parçasıdır.İsveç Kapısı aynı zamanda şehir duvarının dışındaki kışlalara ulaşım sağlayan ve Polonya-İsveç Savaşı sona erdikten sonra 1698'de inşa edilmiş. İsveç’in Riga’daki hakimiyetinin son sembolü olarak görüldüğü için son derece önemli yapılar arasında sayılıyor.