Levadiakos - Atromitos sahaya çıkıyor

Levadiakos ve Atromitos, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Levadiakos 34 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Atromitos 50 puanda ve 4. sırada. Levadiakos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atromitos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 592 kodlu maçı oynayanlar; Levadiakos galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.00, Atromitos galibiyet oranı 1.70. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Levadiakos son hafta oynanan Panionios maçında 1-3 kazandı.

Atromitos, Platanias karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Levadiakos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Levadiakos, kendi sahasında 17 gol attı, 12 gol yedi.

Atromitos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Atromitos, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.