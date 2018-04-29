Levadiakos - Atromitos sahaya çıkıyor

Levadiakos ve Atromitos, 29 Nisan 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 34 puanlı Levadiakos 10. sırada bulunuyor, Atromitos 50 puana sahip ve 4. sırada. Levadiakos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atromitos, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 592 kodlu maçı oynayanlar; Levadiakos galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.00, Atromitos galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Levadiakos önceki hafta Panionios mücadelesinde 1-3 kazandı.

Atromitos, Platanias karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Levadiakos, 17 gol attı ve 12 gol yedi.

Atromitos, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atromitos 22 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.