Levanger - Jerv rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Levanger, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Jerv takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 8 puanlı Levanger 11. sırada bulunuyor, Jerv 10 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jerv son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Levanger galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jerv galibiyet oranı 0.00.

Levanger önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 2-0 kazandı.

Jerv ise Floro SK karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Levanger, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Jerv, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.