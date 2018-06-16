Levanger - Mjöndalen rakamlar

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Levanger, 17 Haziran 2018 Pazar günü Mjöndalen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 11 puanlı Levanger 14. sırada bulunuyor, Mjöndalen 22 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mjöndalen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 258 kodlu maçı oynayanlar; Levanger galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Mjöndalen galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Levanger son haftadaki Ullensaker / Kisa müsabasında 2-0 kazandı.

Mjöndalen ise Elverum maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Levanger, 8 gol attı ve 10 gol yedi.

Mjöndalen, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mjöndalen 7 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.