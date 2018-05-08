Levanger - Ranheim maçı heyecanı

Norveç NM Kupası 3.Tur maçında Levanger ile Ranheim, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ranheim son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Levanger kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ranheim kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Levanger son hafta oynanan Ullensaker / Kisa maçında 2-0 kazandı.

Ranheim, Arendal karşılaşmaında 1-2 kazandı.