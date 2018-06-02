Levanger - Sogndal düellosu

Levanger ve Sogndal, 03 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 11 puanlı Levanger 11. sırada bulunuyor, Sogndal 16 puana sahip ve 4. sırada. Levanger son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sogndal son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Levanger kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Sogndal kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Levanger son hafta oynanan Sogndal maçında 4-1 kazandı.

Sogndal ise Levanger maçında 4-1 yenildi.

Levanger, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Sogndal, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sogndal 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.