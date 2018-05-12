Levante - Barcelona düellosu

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Levante, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Barcelona takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 43 puanlı Levante 16. sırada bulunuyor, Barcelona 90 puana sahip ve 1. sırada. Levante, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Barcelona, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 554 kodlu maçı oynayanlar; Levante galibiyet oranı 9.00, beraberlik oranı 4.75, Barcelona galibiyet oranı 1.15. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Levante son haftadaki Rayo Vallecano müsabasında 3-1 yenildi.

Barcelona ise Granada 74 karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Levante, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 24 gol yedi.

Barcelona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barcelona, 42 gol atarken 13 gol yedi.