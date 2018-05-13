İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Barcelona, Levante'ye konuk oldu. Bu maçta Barcelona'da Lionel Messi, maç kadrosunda yer almadı.

9 ve 30. dakikada Emmanuel Boateng'in golleriyle 2-0 öne geçen Levante, 38. dakikada Philippe Coutinho'nun golüne engel olamayınca ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Levante, 46. dakikada Bardhi, ve 49. dakikada Boateng'in üçüncü golüyle skoru 4-1 yaptı. Ev sahibi ekip 56. dakikada Bardhi'yle bir gol daha bulunca skor 5-1 oldu.

59 ve 64. dakikalarda Levante filelerini havalandıran Philippe Coutinho, maçta hat-trick yapan ikinci isim oldu.

Barcelona, 71. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle farkı bire indirse de bu puan için yeterli olmadı.

Levante mücadeleyi 5-4 kazandı. Bu sonucun ardından şampiyon Barcelona, ligdeki ilk yenilgisini 37. haftada almış oldu.