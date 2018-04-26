Levante - Sevilla sahaya çıkıyor

Levante ve Sevilla, 27 Nisan 2018 Cuma günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 37 puanlı Levante 17. sırada bulunuyor, Sevilla 48 puana sahip ve 7. sırada. Levante son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sevilla, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Levante galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.20, Sevilla galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Levante son haftadaki Getafe müsabasında 3-0 yenildi.

Sevilla, Rayo Vallecano karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Levante, 18 gol attı ve 23 gol yedi.

Sevilla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sevilla, 15 gol atarken 32 gol yedi.