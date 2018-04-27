Levante - Sevilla sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Levante, 27 Nisan 2018 Cuma günü Sevilla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Levante 37 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Sevilla 48 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Levante, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sevilla, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 104 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Levante kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.20, Sevilla sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Levante son hafta oynanan Getafe maçında 3-0 yenildi.

Sevilla ise Rayo Vallecano karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Levante, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Levante, kendi sahasında 18 gol attı, 23 gol yedi.

Sevilla, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Sevilla, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.