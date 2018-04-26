Levante - Sevilla sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Levante, 27 Nisan 2018 Cuma günü Sevilla takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 37 puanlı Levante 17. sırada bulunuyor, Sevilla 48 puana sahip ve 7. sırada. Levante son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sevilla, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Levante galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.20, Sevilla galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Levante önceki hafta Getafe mücadelesinde 3-0 yenildi.

Sevilla, Rayo Vallecano karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Levante, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Levante, kendi sahasında 18 gol attı, 23 gol yedi.

Sevilla ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sevilla, 15 gol atarken 32 gol yedi.