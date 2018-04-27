Türkiye Futbol Adamları Genel Başkanı Levent Erdoğan, Futbol Federasyonu’nun kararının çok olumsuz etkiler yaratacağını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaş’ta daha önce yöneticilik yapan ve hukuk işlerinden sorumlu olan Erdoğan, “Bu karar, bundan sonrakiler için emsal oluşturacak. Benzer olayların tekrarına neden olacak. Ben Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak değil, spor adamı olarak bakıyorum. Spordaki anarşinin önlenmesi açısından söylüyorum. Hakem iki kez ikaz ediyor, bu hükmen mağlup sayılması için kafi değil mi? Bu şekilde olayların kapatılmaya çalışılması, haklı cezaların verilmemesi kaos yaratmak isteyenlere fırsat sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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