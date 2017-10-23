Levent Gök, CHP Grup Başkanvekilliği'ne aday olmayacağını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, CHP Grup Başkanvekilliği'ne aday olmayacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Böylesine dev bütçeleri elinde tutan belediye başkanlarının istifasının ardındaki gerçek kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu istifalar, mutlaka yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmaları suretiyle de devam ettirilmelidir." dedi.

Gök, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili her gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığına işaret ederek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın açıklamalarının, izaha muhtaç olduğunu ve yeni açıklamalarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Darbecilerle kim müzakere yürütmüştür, nasıl bir müzakere yürütülmüştür? Ne olmuştur? İlginç bir değerlendirme." diyen Gök, darbecilerle yürütülen müzakerelerin ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Levent Gök, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bir kuvvet komutanı olarak darbecilerle müzakere yürütmemişse yürüten kimdir ve nasıl görüşmeler yapılmıştır? Ne olmuştur? Ne pazarlıklar yapılmıştır?" diye sordu.

Ünal'ın, "Akın Öztürk'ün darbeyle bir ilgisinin olmadığı yönünde bir ifadesinin olmadığını" anlattığını aktaran Gök, darbe girişiminin hemen ardından Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya bu şekildeki ifadelerin kim tarafından eklendiği sorusunu da yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Gök, sözlerine şöyle devam etti:

"Abidin Ünal'ın açıklamasının hilafına Akın Öztürk'ün darbecilerle ilgili olmadığı şeklindeki beyanı koyan üst irade kimdir? Gerçekten ortalığın karıştığı bir tablo içerisindeyiz. Türkiye, 15 Temmuz gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bu iş nereye kadar uzanıyorsa üzerine gidilmelidir. Bu açıklamalardan sonra herhalde Silahlı Kuvvetlerin en üst kademesinin bir açıklama yapması gerekir. Tablo bu. Kurumlar gittikçe çöküyor, kavramlar birbirine karışıyor ve ortada izahı, açıklamayı gerektiren pek çok açıklama peşi sıra geliyor. Bunlar ciddi açıklamalar ve bu açıklamaların da mutlaka kamuoyuna, kamuoyu vicdanını tatmin edici bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde soru işaretleri gittikçe büyüyecektir ve bu tablo işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir."

"METAL YORGUNLUĞU ÇERÇEVESİNDE BUNLAR İZAH EDİLEMEZ"

AK Parti'li bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine de değinen Gök, bu sürecin tam anlamıyla bir "pehlivan tefrikasına" dönüştüğünü savundu.

Belediye başkanlarının istifasının istenmesinin başlı başına ciddi bir süreç olduğuna dikkati çeken Gök, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin birçok bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu belirtti. Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanlarının hangi uygulamaları, yolsuzlukları, bunlar sergilenmeden 'İstifa edin' demek suretiyle onları adeta aklamaya tabi tutan bir süreci yaşayamayız. Bunların FETÖ bağlantısı mı vardır, yolsuzluklardan dolayı ciddi ihmalleri mi vardır, belediyelerde büyük kamu zararları mı oluşmuştur, imar emsal artışlarında çok ciddi sorunlar mı yaşanmıştır? Kamuoyu bu gerçekleri bilmeyecek midir? Bir metal yorgunluğu çerçevesinde bunlar izah edilemez. Metal yorgunluğu varsa başta Cumhurbaşkanından başlıyor, aşağı kadar gidiyor. Böylesine dev bütçeleri elinde tutan belediye başkanlarının istifasının ardındaki gerçek kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu istifalar, mutlaka yargı önünde hesap vermelerinin sağlanmaları suretiyle de devam ettirilmelidir."

"HER İHANETİN BİR BEDELİ VARDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'a ihanet ettik. Ben de sorumluyum" sözlerini anımsatan Gök, şu görüşleri ileri sürdü:

"Gözünüz aydın Cumhurbaşkanı. 23 yıldır İstanbul'u sizin partiniz ve zihniyetiniz yönetiyor. İstanbul'a ihanet etmişseniz, en büyük ihaneti yapan kadrolar sizsiniz, başta siz olmak üzere. Ama 'İhanet ettik, ben de bundan sorumluyum' diyerek bir cümleyle geçiştiremezsiniz. Her ihanetin bir bedeli vardır. Hangi bedeli ödeyeceksiniz Cumhurbaşkanı? İhanet ettiniz. İstanbul'u beton yığınına çevirdiniz. İstanbul'un trafiğini işin içinden çıkılmaz hale getirdiniz, bir yaşanmaz kent haline getirdiniz. İstanbul'da yeşili yok ettiniz. Sizler kent suçu işlediniz. Kentinize karşı suç işlediniz, suçlusunuz."

Gök, Abdülmecit Efendi Köşkü'nde bir sergiye yapılan saldırı ile Kayseri'de kitap fuarında yazar İhsan Eliaçık'a yönelik saldırı ve Anayasa profesörlerinden İbrahim Kaboğlu'nun Kayseri'de konuşturulmamasına da değinerek, Türkiye'de aydınlar ve sanatçılar açısından güvencesiz bir iklimin oluştuğunu ileri sürdü. "Bu eşkiya, bu cesareti kimden almaktadır?" ifadesini kullanan Gök, bu sürecin sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu iddia etti.

"EĞİTİM YAPBOZ TAHTASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Şaban Dişli'nin iktidar partisi çevreleri ve Türkiye kamuoyu tarafından sorgulanması gereken bir kişi olduğunu belirten Gök, "Böyle bir tablo içerisinde Şaban Dişli'yi getirip bir başdanışman yapan anlayış bunun da hesabını vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gök, askeri okullarda son sınıflarda okuyup da 669 sayılı KHK ile başka okullara nakledilerek buralardan diploma almaları sağlanan kişilerin diplomalarına, bunların 669 sayılı KHK ile verildiğinin yazıldığını ve damgalandığını söyleyerek, bu nedenle iş bulamayan bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Üniversiteye giriş sistemindeki değişiklikler konusundaki bir soru üzerine Gök, eğitimin yapboz tahtasına dönüştürüldüğünü ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının bütün paydaşlarla bir şura düzenlemesini ve buradan alınacak sonuçlara göre çalışma yürütmesini istedi.

"CHP GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN ADAY OLMAYACAĞIM"

Erken seçim iddialarına ilişkin soruya Gök, "Biz böyle bir tablo içerisinde seçimlere hazırlığımızı zaten sürdürüyoruz. Hangi tarihte olursa olsun CHP seçimlere hazırdır." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekilliği için yeniden aday olup olmayacağı sorusu üzerine Gök, siyasetin herkese yüklediği sorumluluklar bulunduğunu belirterek, partide yeni kadrolara yol açmak için yeniden CHP Grup Başkanvekilliği için aday olmayacağını söyledi.

Gök, önümüzdeki süreçte yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin bulunduğunu anımsatarak, partisinin bu seçimlerde başarı göstermesi için çaba harcayacağını kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener tarafından kurulacak partiye katılacağı iddiası da sorulan Gök, böyle bir konudan haberi olmadığını belirterek, "Aytun Bey iyi bir CHP'lidir." diye konuştu.

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