Levent Oran yoğun bakımda

Instagram adresinden yakın arkadaşı Levent Oran’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren şarkıcı Onur Akay, Oran’ın kalp ameliyatı olduğunu ve 5 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Ayrıca Oran için takipçilerinden dua isteyen Akay, “18 Eylül’de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran'a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum.” ifadelerini kullanarak, Oran’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Leven Oran, bir dönem televizyonda katıldığı 'A Takımı' adlı programda kadınlara yönelik "Kadın kaşınıyorsa döveceksin" gibi sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Levent Oran