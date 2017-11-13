Levent'te otel çatısına çıkan kadın kendini boşluğa bıraktı

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur A. yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Otelin terasına düşen kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı
DHA'nnı haberine göre olay Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi. Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Bir süre sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR OLAYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Ekiplerin A.'yı ikna çabaları vatandaşlar tarafından da büyük bir dikkatle takip edildi. Ekiplerin ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilirken bazı vatandaşların da sosyal paylaşım ağlarında canlı yayın yaptığı görüldü.
Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
POLİS ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI
Olay sonra kadının düştüğü terasa gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise bir süre olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kadının cesedi ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden kadının Elif Nur A. olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.
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