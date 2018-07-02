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‘ROMANIMDA LEVENT YOK’

Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Özdemiroğlu, çareyi yanındaki erkeğin sadece arkadaşı olduğunu söylemekte buldu. Yazdığı roman hakkında da konuşan Özdemiroğlu, “Kitabınızda Levent Yüksel olacak mı?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.