DHA’nın haberine göre, Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, bazen de yaptığı konuşmalarla Diyarbakırlılar'ın duygularına tercüman oldu.



Birbirinden güzel eserlerini seslendiren Levent’e hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü yönündeki açıklamasına tepki olarak, ‘Filistin’ parçasını Arapça okudu.



Duyarlı sanatçı Haluk Levent’in, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, “Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump’a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum” demesi, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.