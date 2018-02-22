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Polonyalı yıldız menajerini değiştirdi.

Polonya'da yayın yapan Przeglad Sportowy'nin haberine göre Robert Lewandowski, geçtiğimiz yıllarda Drogba, Essien ve Cech gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan Pini Zahavi ile anlaşmaya vardı.

Sportowy'ye konuşan Zahavi, ''Dünyanın en iyi forvetine menajerlik yapmak benim için onurdur.'' diyerek bu iddiaları doğruladı.

Bayern Münih formasıyla bu sezon BundesLiga'da çıktığı 22 maçta 20 gol atan Lewandowski, 1 de asist yaptı. Polonyalı golcünün kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.