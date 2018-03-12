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Kicker'ın haberine göre; Manchester United'ın bu yaz dönemindeki en büyük hedefi Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski olacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in en büyük hücum gücü olan Lewandowski, bu ayrılığa sıcak bakıyor.

Bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıkan Lewa, 23 gol atıp 1 de asist yaptı. Polonyalı yıldızın Bayern ile Haziran 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.