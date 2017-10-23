Lewis Hamilton şampiyonluğa gidiyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı ABD Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1 sezonunun 17. mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ı kalkış anında geçerek liderliğe yükseldi. Hamilton, 6. turda yaptığı atakla rakibini geçerek yeniden zirveye yerleşti.
Kalan turlarda rakiplerine geçilmeyen Hamilton, müsabakayı 1.33.50.991'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Hamilton, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci birinciliğine ulaştı.
Hamilton'ın 10.143 saniye gerisinde Vettel ikinci, 15.779 saniye arkasında aynı takımdan Fin pilot Kimi Raikkonen üçüncü sırayı aldı. Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise yarışı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen aldığı 5 saniye cezası nedeniyle 4'üncülüğe geriledi.
Bu galibiyetle puanını 331 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, bitime 3 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 66'ya çıkardı ve şampiyonluğa yaklaştı. İki pilotu, 244 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi.
Mercedes, 575 puana ulaşarak takımlar klasmanında üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1'de sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek.
İLK 10
ABD Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
7. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)
8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
9. Felipe Massa (Williams Mercedes)
10. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Formula 1'de ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 331 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya) - 265
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 244
4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 160
Takımlar klasmanı
1. Mercedes - 575 puan
2. Ferrari - 425
3. Red Bull - 318
4. Force India - 159
5. Williams - 68
- formula 1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.