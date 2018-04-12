HT Magazin'de yer alan habere göre, “Üreten, yöneten, başaran, içinde yer aldığı her şeye güzellik verendir kadın...” diyen Alaton ve ekibi, tüm kadınları ‘Girl Power’ adlı bu gecede buluşmaya davetediyor.



Gecede Leyla Alaton ve Fuat Ergin ‘Kızım Susma’ adlı şarkıyı birlikte seslendirecek.

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