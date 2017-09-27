Leyla Bilginel: Pişman değilim

Oğlu Kayra ile birlikte 3 yıldır Phuket'te yaşayan Leyla Bilginel, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu ve oğlunun doğumundan bugüne kadar yasadıklarını canlı yayında anlattı.

"İYİ Kİ BABAM YOK" DİYORMUŞ!

Amerika'daki bir sperm bankasında geçirdiği operasyon sonucu hamile kalan Bilginel, oğlunun 10 yaşına girdiğini ve her şeyin farkında olduğunu söyledi.

39 yaşındaki oyuncu, "Oğlum bana 'Sen çok akıllı kadınsın, iyi ki babam yok. Olsaydı da boşanırdınız. Sonra ben 'annemde mi kalacağım babamla mı?' diye düşünüp mutsuz olacaktım' diyor. Bu yüzden yaptığıma pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Yurtdışında yaşamaktan memnun olduğunu dile getiren Bilginel, "Oğlum 4 dil biliyor. Tayland'da eğitimini sürdürdüğü için Phuket’te yaşamaya devam edeceğiz. Oğlumun eğitimi bittikten sonra birlikte İspanya’ya yerleşeceğiz" şeklinde konuştu.

leyla bilginel