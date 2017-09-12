Leyla Bilginel: Serdar Ortaç'a ulaşmak istiyorum

Leyla Bilginel, önceki gün oğlu ve annesiyle Nişantaşı’ndaydı.

Hürriyet'in haberine göre, bir dönem Tayland’da yaşayan Bilginel, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere MS hastalığına yakalanan Serdar Ortaç’a ulaşmak istediğini söyledi: “Uzak Doğu’da birçok tedavi yöntemi var. Benim olduğum yerde iki MS hastası tedavi gördü, şimdi hiçbir şeyleri yok. Serdar Ortaç’a ulaşmak istiyorum. Orada tedavi olursa, kısa sürede iyileşeceğine inanıyorum.”

Serdar Ortaç

leyla bilginel