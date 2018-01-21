Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'e yönelik operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşları sokağa çağıran Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Leyla Güven hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır.

19/01/2018 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın “Türk Devletinin Afrine Saldırması üzerine tüm halkımızın seferber olması gerekir” yönünde açıklama yapması üzerine;

20/01/2018 tarihinde saat 17:35 sıralarında PKK/KCK terör örgütünün yayın organı niteliğindeki kürtçe yayın yapan sterk tv isimli televizyon kanalına telefonla bağlantı sağlayan, PKK/KCK terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) başkanı Leyla Güven Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı harekat ile ilgili olarak “isteseler de istemeseler de bir kişi kalıncaya kadar kobaniye sahip çıkma ruhuyla afrine de sahip çıkacağız. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün afrinde bir şey olursa eskiden olduğu gibi ayağı kalkacağız. Yine halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer rojavada bir kırılma yaşanırsa herkes bilsinki dört parça kürdistan üzerinden kırılma olacaktır. Avrupadan kuzey kürdistandan, rojavadan, rojhılattan halk olarak komple ayağı kalkmalıyız. Türkiye farkındamıdır değilmidir bilmiyorum ama Türkiye ateşle oynuyor. Eğer iç savaş çıkarsa zaten o zaman da hiç kimse bu savaşın önünde duramaz.” Şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde değerlendirmelerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Yine PKK/KCK terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) sosyal medya hesapları üzerinden “Afrin’e dönük yapılan hava saldırısı, Kürt halkına dönük açık ve net savaş ilanıdır. Bu saldırıların tek hedefi Kürt halkının Rojava sahasındaki kazanımlarıdır. Halkımız bu saldırılara karşı sesiz kalmamalı ve bulunduğu tüm alanlarda tepkisini ortaya koymalıdır” şeklinde Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde mesaj yayınlamışladır.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlar ile ilgili olarak Leyla Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Leyla Güven hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2014/8409 numaralı soruşturma da halen devam etmektedir.

HDP'Lİ BİLGEN VE YILDIRIM HAKKINDA DA SORUŞTURMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da inceleme başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terörist gruplara yönelik cumartesi günü başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek eylem çağrısı yaptı. Bu tweet'teki ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili Yıldırım hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından inceleme başlatttı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Twitter'den tweet atarak yaptığı değerlendirme üzerine yine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden 'Afrin Operasyonu'nu protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldı" bigisine yer verildi.

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