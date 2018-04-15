İsmail Abi’si, Erdal Bakkal’ı, Mecnun Çınar’ıyla 2011’de başlayan ve 3 sezon süren ama finali yapılamayan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun’un artık hem bir kitabı hem de finali var. Sevilen dizinin kitabı da aynı ilgiyi göreceğe benziyor. Zira, Burak Aksak 7 ayda yazdığı kitabın ilk imza gününün 6 saat sürdüğünü söylüyor. HT Pazar'dan Mete Aker'in haberi...

Kitabın imza günü çok kalabalıktı. Neler yaşadınız?

6 saat orada kalacağımı tahmin etmedim. At hediyeleri verip bazen de imzalatıyorlar. Biri ‘Bana Masal Anlatma’daki Rıza karakterini eklediğimi fark edip onu anlattı. İnsanların diziden parçaları okuyup söylüyor olması, duygulanması hoşuma gidiyor. Beni iyi hissettirdi. Kitabı kuyruktayken okuyanlar vardı.

Kitap için duyduğunuz heyecan daha mı fazla?

Aslında aynı ama kitap çok farklı bir yerde benim için. Okur için de öyle. O nedenle daha heyecanlı ve gergindim. Başka bir kitap yazsam bu derece heyecanlanmayabilirdim.

Daha önce ya da sonra değil de niye şimdi yazdınız?

‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’u bitirdik ve ben kitaba kapandım. “Leyla ile Mecnun’un o ilk kafamda kurduğum finalini, bir gün yazarım” diyordum ama zaman belirsizdi. Yayınevimizde 1 yıl içinde 12 kitap bastık ve her kitap sonrası “Leyla ile Mecnun ne zaman geliyor?” diye soruluyordu. Bu kadar isteniyorken ve finali de hazırken “Haydi buna koyulalım” dedik. Başlarda telaş yaptım. Karakterleri o kadar özlemişim ki tekrar o mahallede yaşıyor gibi hissettim kendimi.

‘KEŞKE BİR FİLM YAPABİLSEYDİK’

Dizinin sonu istediğiniz gibi neden bitmedi?

Yayından kaldırılmamızdan ziyade çok uzun sürdü dizi. Baştaki ana karakterlerin üçü ayrılmak durumunda kaldı. Ana karakterler gidince “Bitirsek mi?” dedik. Devam edince hikâye mecburen bambaşka yerlere gitti ve o final askıda kaldı. Yeni hikâyeler anlatıldı ve yepyeni finaller oldu. Dizi kaldırılınca da esas final yapılamadı. Kitapta o ilk başladığı evren var.

Hayalinizde kitap yerine başka bir format var mıydı?

Dizi bittikten sonra insanlar da çok istedi, ben de çok istedim keşke bir film yapabilseydik. Öyle bir iş ki, o ana kadrodan 1 kişi eksik olsa yaparken zevk almazdık.

Peki gelecekte olur mu?

Şu an hayır ama gelecekte, herkesin bir araya geldiği uygun bir durumda neden olmasın?

Senaryoyu kitaplaştırmanın zorlukları neler?

Bir senaryo şeklinde mi çıkarsam, çizgi roman mı olsa, üçüncü bir kişi olarak olayları mı anlatsam yoksa bir karakter seçip onun ağzından mı anlatsam diye çok düşündüm. Ortada bir dizi bile yokken, yazmaya başladığımda olay, bir çocuğun çaresizliğiydi. “Hikâyeyi o çocuk olarak yazayım” dedim. Mecnun’un ağzından Mecnun Çınar’ın hikâyesi bu.

İnsanların farklı bulduğu, önemsediği bir yapım vardı ortada. Bu dünya nasıl yaratıldı?

Her şey çok planlı gitmedi. İyi oyuncular olduğuna inandığımız isimlerdi. Bir şekilde o dünya kuruldu. Zamanla birbirimizi tanımaya başladık. Cengiz Bozkurt bildiğim, takip ettiğim biri değildi. Bir bakkal karakteri var ve o, ana karakterlerin buluşma noktasıydı. Birinci bölümdeki oyunculuğundan sonra, bundan yürümemiz lazım dedik. Başka bir şey olarak çıkaralım istedik. En son uzaya çıkar hale geldi. Yönetmeniyle, oyuncusuyla, yazanıyla, iyi bir paslaşma oldu. Piyasadan farklı bir dili konuşan ama kendi arasında aynı dile sahip bir ekiptik.

Kitabı okurken insanlar dizinin karakterlerini hayal ediyor. Bu okuru nasıl etkiler?

Diziyi sevenler çok daha fazla keyif alacaktır. Editörümüz, sahil sahnesini okuduğunda ağlamaya başladı. Çünkü özlemiş. O başka bir duygu. Yeni okuyan biri de oradaki tanışma anını görecek.

Dizi senaryosu yazarken bir bölümün 70-80 sayfayı bulması yaratıcılığı nasıl etkiliyor?

Çok zorlayıcı. Bir senaryo ekibimiz vardı. 1 günümüz ‘Bu bölüm ne yapalım’ üzerine konuşmakla geçiyordu. Hikâye grubundan bir arkadaşımız not alıyordu. Notlar akşam bana geliyordu, bakıyordum sadece gülmüşüz. Son bölümlere doğru 2 günde senaryo tamamlamak zorundaydık. Şimdi 90 dakikalık diziyi kabul etmiyorlar, 150 konuşuluyor. İnsani bir iş değil. Leyla ile Mecnun’dan sonra dizi yapmadım.

Dizi projeniz yok mu?

Projem çok. Yazdığım 50 Metrekare dizisi hâlâ beni çok heyecanlandırıyor. Bir doğum hikâyesi anlatılıyor. Ortalama bir doğum süresi 40 hafta. Biz her bölümde o hafta ceninin giderek gelişimini görüyoruz. Bir insanın da değişimini göreceğiz o süreçte. Ancak bizde daha çok heyecanlandıran sayfa sayısı.