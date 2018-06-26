Leyla'yı arama çalışmaları 12. günde de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürdürüldü. Ekipler kayıp Leyla'yı köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında aradı. Arazi ve köy çevresinde yapılan aramalara Avrupa'nın en iyi arama köpekleri olan ve çok sayıda kayıp olayında görevlendirilen jandarmaya ait ‘Modül' ve ‘Mavi' de katıldı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve merayı didik didik arayan ‘Modül' ve ‘Mavi' de sonuca ulaşamadı.

TAZİYEYE GELENLER ARAŞTIRILIYOR



Habertürk Gazetesi muhabiri Kenan Taşkın'ın haberine göre, güvenlik güçleri, olağanüstü çalışmalara rağmen köy ve çevresinde bulunamayan küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçları mercek altına aldı. Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve emniyetten deneyimli ekip Leyla'nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık bugün Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurdu.

ANNEDEN YAKARIŞ



Aydemir ailesi ise umutla küçük kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Anne Şükran Aydemir, kızının köyde olmadığını ve kaçırıldığını tekrarlayarak "Çocuğu bulamıyoruz. Eğer kızımı kaçıran sesimi duyuyorsa, onda merhamet ve vicdan varsa çocuğumu bir yere bıraksın alalım. Çocuğum şimdi perişandır, yemek yemiyor, süt kullanıyor. Çocuğuma süt verin" diye yalvardı.

SOSYAL MEDYA İSYANI



Baba Nihat Aydemir ise son günlerde sosyal medyada kızı Leyla'nın bulunduğuna yönelik yanlış paylaşım sayısının oldukça arttığını ve bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "2 gün önce bir fotomontaj yapmışlar. Doğu ve Güneydoğu'da 3 saatliğine bir çocuk kaybolmuştur. Askerlerden biri çocuğu kucağına alıyor. Bu sırada bir vatandaş bulunan çocuğun Leyla olduğunu düşünerek sosyal medyada paylaşıyor. Ama öyle bir şey yok, Leyla bulunamadı" şeklinde konuştu.