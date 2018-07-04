Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi?" dedi.

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir için, köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, AA muhabirine açıklamada bulundu. Kızı Leyla kaçırıldıktan sonra kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla'yı evvelsi gün kaybettik. O adama zaten seslenmiştim, dün medyada seyrettim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini aradığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi? Leylam melektir, benim bir musibetim yok, çocuğu öldürdün oraya attın, açlıktan öldürdün. Bağıra bağıra söyledim Allah rızası için bir yere bırakın diye. Böyle bir vicdan var mı, insan 100 adam öldürse, 100 trilyon borcun olsa bu hareket yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ BEŞ İNSAN ASILDI MI KİMSE BU HAREKETİ YAPMAZ"

Leyla'nın katilinin bir an önce yakalanmasını ve idam edilmesini isteyen Aydemir, şöyle devam etti:



"Bütün Türkiye arıyor. Zaten Leyla gündeme oturdu, bir de Eylül de oturdu. Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın. İnsanlar beni arıyor diyor ki; biz çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz. İnsanların psikolojisi bozuldu, kimse çocuğunu dışarı çıkaramıyor. Üç beş insan asıldı mı kimse bu hareketi yapmaz."

Leyla'nın açlıktan öldüğü bilgisini aldıklarını aktaran Aydemir, "Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Millet niye yemek yemiyorsun diyordu, benim kızım açtır diyordum, fark ediyordum. Leyla gözü açık geldi, annesi gitti gözünü kapatmaya, kapatamadı, ben gittim kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın." şeklinde konuştu.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

BABA MEDYUM KADINI ANLATTI

Küçük Leyla'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum', 'cinci hoca' olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Leyla'nın acılı babası Nihat Aydemir ilk kez Habertürk TV'ye konuştu.

Baba Nihat Aydemir, raporlara göre Leyla'ya 15 gün yemek verilmediğini belirterek, 'Bu vicdansız kimse aç bırakmış kızımı, defalarca seslendim. Benim çocuğum süt içiyor yemek yiyemiyor dedim' diye konuştu.

Baba Aydemir, katil zanlısı için idam istediklerini belirterek, dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan medyum kadının köye gelişini de şöyle anlattı: "Kadın geldi. Sen evlenmeden önce ben senin rüyanı gördüm. Sen bu kadınla evleneceksin. Bir tane çocuğunuz olacak. 4 yaşına gelecek, ölecek. Kuyuya atılacak. Sonra bütün köye aradı taradı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Aydemir’in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili bazı basın yayın organlarında bazı asılsız haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra dere yatağında bulundu. Minik Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma şimdi 3 savcı tarafından yürütülüyor. Leyla'nın kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı araştırılıyor.