Baba anlattı: 'Beyaz araçta 3 çocuk varmış'

Ağrı'da evinin önünde kaybolan minik Leyla 4 gündür her yerde aranıyor. 4 yaşındaki Leyla'nın amcası, küçük kızın kaybolmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Leyla'nın üzerindeki yeşil kıyafetiyle kaybolduğu aktarılırken, bugün ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına küçük kızın anne ve babası telefon ile katıldı.
Amca Aydemir, "Ben videoyu çektim, sonra çocuğu eve teslim ettim. Bayramdı arkadaşlarımla çay içmeye devam ettim. Çocuk Ağrı'ya doğru yürüyordu.
Çok çekingen kimsenin yanına gitmeyen bir çocuk. O yüzden öyle davranıyor. Çocuk köyün yabancısı, yerlisi değil" dedi.
"BEYAZ ARAÇTA 3 ÇOCUK VARMIŞ"
Baba Nihat Aydemir yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Şüphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış." dedi.
"CİĞERİM YANIYOR"
Anne Şükran Aydemir ise kızının yemek yiyemediğini sadece 'anne süt' diyebildiğini söyledi. Anne Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görenler, duyanlar Allah rızası için söylesin. Kim götürdüyse hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Kim bana bunu yaptıysa Allah onu islah etsin.
Kızım yemek yemiyor, sadece biberonla besleniyor. Allah rızası için getirsinler. Ciğerim yanıyor. Yeter ki kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, doğru düzgün ailenin yanına gitmiyor. Utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor."
BÖLGE DİDİK DİDİK ARANIYOR
Bu arada jandarma birlikleri ve AFAD ekipleri bölgeyi didik didik arıyor. Korucular da arazide tarama yapıyor. Küçük çocuğun 15 dakika içinde ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Polis ekipleri gelen ihbarları da tek tek değerlendiriyor. Küçük kızın dere kenarında da arandığı ifade edildi. Küçük kızın elbiseleri dedektör köpeklerine koklatıldı.
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