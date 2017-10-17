Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası Karma Komisyon'da

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Leyla Zana'nın "1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı bugün ele alacak.

Karma Komisyon'da daha önce, " TBMM Genel Kurul çalışmalarına uzun süre katılmayan" HDP Van Milletvekili Öztürk ile Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın dosyaları gündeme geldi ve TBMM Genel Kurulunda milletvekillikleri düşürüldü.

Öztürk ile Sarıyıldız'ın, 26. Dönem 2. Yasama Yılı'nda Genel Kurul çalışmalarına uzun süre katılmamaları üzerine, konu TBMM Başkanlık Divanının gündemine geldi. Öztürk ve Sarıyıldız, hastaneden aldıkları sağlık raporlarını TBMM Başkanlığı'na göndererek, katılmadıkları birleşimler için mazeret bildirdi.

BAŞKANLIK DİVANI KARMA KOMİSYON'A SEVKETTİ

Başkanlık Divanı, Öztürk ve Sarıyıldız'ın mazeretlerini kabul etmeyerek devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşmesine dair ayrı ayrı hazırladığı dosyaları, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Karma Komisyon, önce Öztürk ve Sarıyıldız hakkında ayrı ayrı 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturdu.

Hazırlık Komisyonu, milletvekillerinin "izinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içerisinde beş birleşim TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını" tespit ederek, dosyayı Karma Komisyona gönderdi.

KARMA KOMİSYON'DAN SONRA TBMM GENEL KURULU'NA

Karma Komisyon, Öztürk ile Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar vererek dosyaları TBMM Genel Kuruluna sevk etti.

TBMM Genel Kurulu da Öztürk ve Sarıyıldız'ın "2016 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında beşer birleşimi aşan (toplamda 47 birleşim) devamsızlığı" sebebiyle, Anayasa'nın 84. ve İçtüzük’ün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için TBMM Başkanlık Divanı kararı ile TBMM Başkanlığı tezkerelerini gündemine aldı.

Genel Kurulda, her iki milletvekili hakkındaki tezkereler ayrı ayrı görüşüldü. Öztürk adına TBMM İdare Amiri, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sarıyıldız adına da HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yaptı.

Öztürk ile Sarıyıldız'ın "milletvekilliklerinin düşürülmesine" ilişkin tezkerelerin oylaması ise Genel Kurul'da 24 saat geçtikten sonra gerçekleştirildi.

Öztürk'ün ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkeresi oylandı. Öztürk'ün milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde 324 kabul oyu ile düşürüldü.

Sarıyıldız'ın da ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkeresinin oylaması yapıldı. Sarıyıldız'ın milletvekilliği ise 328 kabul oyu ile düşürüldü.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE KESİNLEŞTİ

HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız, Genel Kurul'un bu kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, Sarıyıldız ile Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararının iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesinin, Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesini kesinleştiren gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Öztürk ve Sarıyıldız'ın dışında; "milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları bulunan" HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ile HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği de düşürüldü.

Böylece, Parlamento'ya 59 miletvekili ile giren HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 54'e düşmüş oldu.