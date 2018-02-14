"Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek, bu yıl Kars'a erken geldi

AA'nın haberine göre Kars'ın Selim ilçesinde yer alan tarlalar arasındaki su birikintisinde yiyecek arayan bir leylek, vatandaşların ilgisini çekti. Leylek daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Genelikle mart ayında gelmesi nedeniyle "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin şubat ayında bölgede görülmesi dikkati çekti.

İlçe sakinlerinden Açelya Demirci, bu yıl kış mevsiminin önceki yıllara göre çok sıcak geçtiğini belirterek, "Leylekler bu bölgede genellikle mart ayında görülürdü. Şubat ayında karlı zeminde leylek görmek hem şaşırttı hem heyecanlandırdı." dedi.

Yörede hava sıcaklığını fırsat bilen kargaların suda yıkanması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Bölgede dün de Ardahan'daki 1 No'lu Sağlık Ocağı üzerindeki yuvada leylek görülmüştü.

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