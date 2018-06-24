Kapadokya çok güzel bir yer, bu bölgede etkinlik yapmak da harika bir fikir. 2014’te böyle düşünüyordum ancak bu yıl Cappadox Festivali’ni bölgenin güzelliği kurtaramadı. Bayramdan ve hava koşullarından olacak ki, geçen seneye göre şehir merkezi bomboştu. Babylon’da oturacak yer bulamazken boş koltuklardan hangisine oturacağımı seçemedim. Açık hava ve kendine has yeme-içme etkinlikleri dışında diğer atölyeler de pek dolmadı. Festivalin geçen yıllarda en güçlü ayaklarından biri müzik idi, bu yıl ana sahnedeki isimler müzik çeşitliliği ve performans konusunda düşüktü. Pozitif’ten birine bilet satışlarını sorduğumda “Geçen yıllardan farksız” dedi. 10 bin kişinin katıldığı söylendi. Öyle miydi emin değilim... Festivalin organizasyonunda açıkça sorunlar da vardı. Böylesi seyahat rotalarına giren, çok yönlü bir festivalin yıllar ilerledikçe kendini geliştirmesi gerekir... Bunların altında şimdilik ne olduğunu bilmek çok güç ancak Pozitif’ten Ahmet Uluğ’un ve ekibinden birkaç kişinin ayrılmasına olabilir diyenler var. HT Pazar'dan Ece Ulusum'un haberi...

Birden böylesi veryansınla konuya girdim ancak elbette festivalde iyi vakit geçirdiğim anlar da oldu. Islandman ve onlara eşlik eden İlhan Erşahin’in performansı çok iyiydi. Birsen Tezer yine kalplere dokundu. Gaye Su Akyol her zamanki gibi, pelerinli ve uzaya kadar yolu var. Gündoğumu yürüyüşüne katılanların dediğine göre az katılımlı ama çok güzeldi... Küratörlüğünü Fulya Erdemci’nin yaptığı sessizlik temalı Cappadox Çağdaş Sanat Sergisi gayet çarpıcıydı ve bu sergiyi 9 Temmuz’a kadar da görebilirsiniz. Festivalin bu yıl gastronomi tarafı daha kalabalıktı. Şef Mustafa Otar önderliğinde, Levon Bağış ve Nihan Aras’ın da katkılarıyla yürütülen gastronomi etkinlikleri kapsamında doğada açık ateşte pişirme, bira atölyesi, piknik ve gece atıştırması ilgi gördü. Sırf bu etkinlikler için ülkenin dört bir yanından katılımcılar geldi. En nihayetinde bu desteklenmesi ve daha da büyümesi gereken bir festival. Maceracı ve kâşif ruhlu insanların mutlaka deneyimlemesi gerekir, zira elbette herkes kendine has bir eğlence bulacaktır.