Beyaz lahana çorbası yeşil mercimek ve soğanla buluşarak doyurucu bir öğün haline gelir. Güçlü ve hızlı yağ yakımını sağlayan lahana C, B ve E vitaminleri, demir, potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Siz de vücudunuzdaki toksinlerden arınıp 2018 yazına fit bir vücutla merhaba demek istiyorsanız lahana çorbamızı deneyebilirsiniz. Lezzet endişeniz olmasın, yöresel tattaki yeşil mercimekli beyaz lahana çorbasını çok seveceksiniz.
LAHANANIN FAYDALARI
Beyaz lahana uzmanların sık sık tüketmemizi önerdiği besinler arasındadır. Diyet yapanlar için tok tutan özelliği sayesinde obeziteye savaş açar. Karaciğer yağlanmasını önleyen lahana, bağışıklığı güçlendirir ve hazmı kolaylaştırır. Ayrıca C vitamini deposu olan beyaz lahana bağırsak, mide ve akciğer kanserlerine karşı vücudunuzu korur.
LAHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
6-7 yaprak lahana
1 su bardağı yeşil mercimek
1 kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı salça
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı et suyu ya da su
Nasıl yapılır?
Lahana çorbası yapımına yeşil mercimeği haşlayarak başlamalısınız. Hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından lahanaları temizleyip kare şekil alacak dilimleyin. Soğanı ince ince doğrayıp ocağa aldığınız ve içine zeytinyağı döktüğünüz tencereye atın. Soğanlar yumuşayıp rengi biraz dönene kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyip pişirmeye devam edin. Doğranmış lahanaları ve haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin biraz kavurun. Tuz ve dilerseniz kara biber atıp et suyunu ekleyin. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynama işlemi başlayınca yeşil mercimek ile lahana piştikten sonra ocağı kapatın ve çorbanızı dinlenmeye alın. Yaklaşık 10 dakika dinlenen çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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