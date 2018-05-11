LFA - Brabrand karşılaşma önü

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. LFA, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brabrand takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 36 puanlı LFA 8. sırada bulunuyor, Brabrand 27 puana sahip ve 11. sırada. LFA son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brabrand, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; LFA galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Brabrand galibiyet oranı 0.00.

LFA son haftadaki Herfolge Koge müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Brabrand ise Esbjerg karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan LFA, 27 gol attı ve 24 gol yedi.

Brabrand ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brabrand, 14 gol atarken 33 gol yedi.